«Мать спасала ребенка, а отец — телевизор»: семья с двумя детьми лишилась дома в пожаре под Новосибирском

Огонь буквально уничтожил частный дом на улице Тульская,269а, где жила семья с двумя детьми. Фото: предоставлено Отиа Сулава

Утром 22 октября в СНТ «Энергетик» под Новосибирском произошел пожар: огонь буквально уничтожил частный дом на улице Тульская,269а, где жила семья с двумя детьми. Как сообщают сами погорельцы, сначала загорелась проводка, а потом пламя перекинулось на веранду.

Все документы и вещи сгорели вместе с домом. Фото: предоставлено Отиа Сулава

— Пожар заметила 14-летняя дочь, которая собиралась в школу. Она успела предупредить мать, когда огонь перекинулся на крышу и веранду. Фарида кинулась спасать 7-летнего сына со второго этажа и попросила своего сожителя вынести документы. Но мужчина вместо этого пытался открутить телевизор, — сообщил волонтер благотворительного фонда «Парус добра» Отиа Сулава.

Семью, оставшуюся без крыши над головой, приютила у себя местная бабушка-сторож. Фото: предоставлено Отиа Сулава

Когда женщина вынесла ребенка на улицу, пламя уже охватило весь дом. Тушить огонь приехали две пожарные цистерны, как сообщили в МЧС, локализовать возгорание удалось за полчаса. Однако, все документы, вещи, в том числе и столь дорогой отцу семейства телевизор, сгорели вместе с домом. Семью, оставшуюся без крыши над головой, приютила у себя местная бабушка-сторож. Сейчас волонтеры фонда «Парус Добра» просят помощи для семьи погорельцев и объявили сбор вещей и продуктов. Связаться с ними можно по номеру телефона 7-913-799-88-88.

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