«Я стал ломать дверь, все было в дыму»: новосибирский студент спас из пожара пожилую соседку

Подросток заметил пожар у соседей поздно ночью. Фото: ГУ МЧС по НСО.

17-летний второкурсник новосибирского колледжа Юрий Прасолов вытащил свою пожилую соседку из горящего дома. Несчастный случай произошел в селе Кирза Ордынского района — вспыхнул частный дом из бревен.

— Юрий Прасолов постоянно живет в Новосибирске, а по выходным приезжает в село к родителям. В ту ночь он допоздна смотрел телевизор и заметил через окно, что у соседей что-то горит, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.

Подросток вызвал пожарных, а сам побежал к горящему дому. Он стал стучать в окна и в ответ услышал крики соседки — дверь заклинило, и пожилая женщина не могла выбраться.

— Я стал ломать дверь, изо всех сил, руками и ногами, и она открылась. В тот момент я не думал ни о чем, ведь там была соседка баба Валя — я знал ее с детства, она близкий мне человек! Внутри уже все было в дыму, и она потеряла ориентацию в доме, а я помог ей добраться до выхода, — рассказал студент.

Огонь не пощадил дом: в квартире пенсионерки сгорели мебель и вещи, рухнули крыша перекрытия. Вторая квартира сгорела полностью, в ней нашли двух погибших. Но женщина благодаря подростку осталась жива.

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