«Они только начали по нему бегать»: в Новосибирске пешеходный мост для белок разрушил ветер

Пешеходный мост для белочек сломал ветер. Фото: Станция юных натуралистов

Под Новосибирском, в Краснообске, сломался единственный в России мост для белок. Его установили, чтобы белки не гибли под колесами машин, когда перебегают оживленную дорогу. Как сообщали инициаторы проекта изданию «Новая Сибирь», только в сентябре на дороге от магазина до рынка погибло четыре белки.

Подвесной мост простоял несколько дней. За это время по нему начали бегать белки. Одна из них попала на видео. На кадрах видно, как животное осторожно пытается перейти на другую сторону по подвесному мосту.

Но 20 октября мост обнаружили сломанным. Сначала подозрение пало на белок, но потом выяснилось, переход сломал сильный ветер. Он перекрутил переправу. Юные натуралисты, которые изготовили мост, сейчас дорабатывают конструкцию, делают ее более устойчивой. В скором времени пешеходный мост для белочек снова установят над дорогой.

Напомним, беличья переправа имеет длину 13 метров и проходит на высоте 6 метров.

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Переправа расположена над оживленной дорогой. (подробнее)