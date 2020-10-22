Поиски 10-летнего мальчика с самокатом, пропавшего под Новосибирском, завершены

Подростка, сбежавшего из дома несколько дней назад, нашли в электричке. Фото: «Лиза Алерт»

В четверг, 22 октября, стала известна судьба 10-летнего мальчика, пропавшего вместе с самокатом под Новосибирском.

— Его обнаружили в электричке, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт». — Благодаря широкому распространению ориентировки в сети интернет, было получено актуальное свидетельство на горячую линию отряда от неравнодушной женщины, что помогло быстро завершить поиск.

Как сообщил источник КП-Новосибирск, мальчик несколько дней назад сбежал из дома в поселке Посевном Черепановского района. Побродив несколько дней без еды, он решил продать свой трюковый самокат. В магазине подобный самокат стоит около 4 тысяч рублей. Для того, чтобы его продать он хотел добраться до Новосибирска. Известно, что подросток убегает из дома не первый раз.

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