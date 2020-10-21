«Ездит на электричках»: под Новосибирском ищут 10-летнего мальчика с самокатом

В последний раз его видели 20 октября — в пригородной электричке. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

Под Новосибирском ищут пропавшего 10-летнего Александра Селихова. Мальчик сбежал из дома несколько дней назад. В последний раз его видели 20 октября — в пригородной электричке.

— Приметы: рост 140 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мальчик был одет в бордовую кофту, сине-черный жилет, черную с серыми полосками шапку, черные штаны и черные кроссовки. С собой у ребенка был самокат.

Как стало известно КП-Новосибирск, мальчик уже не в первый раз сбегает из дома. Сейчас волонтеры вместе с полицией на транспорте проверяют все ЖД вокзалы по линии от Черепаново до Новосибирска, и стараются установить, где все эти дни ребенок ночует.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться мальчик или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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