«Это просто ужас»: мама рэпера-инвалида пожаловалась на травлю после шоу «Мужское/Женское»

14-летний рэпер-инвалид рассказал об оскорблениях на шоу "Мужское/Женское" Фото: Никита МАНЬКО

Рэпер в инвалидной коляске Тимур Андрюшин попал на шоу «Мужское/Женское» на первом канале, а затем стал объектом травли в соцсетях. Причина - вейп и маты, которые ему разрешает мама.

— Мы в шоке, это просто ужас. Вместо обещанной темы о проблемах детей со СМА мы получили критику за рэперские «цацки» и маты. Ведущий обозвал ребенка идиотом, кричал о лишении родительских прав. После передачи нам стали писать тролли и хейтеры: «Дала вейп, дай и топор, он пойдет убивать». И это льется на ребенка, который всю жизнь в инвалидном кресле, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Андрюшина.

В защиту прав Тимура и его мамы выступили Матери России, фонды помощи семьям со СМА, всероссийское общество детей-инвалидов. Общественники говорят, что ведущие передачи задели всех детей-инвалидов и родителей.

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— Врачи нам опять советовали пройти лечение «Спинразой», хотя ее ставят в основном младенцам. Тимуру уже подросток, ему сначала нужно пройти обследование, а в поликлинике до сих пор молчат. Раньше нам предлагали на неделю лечь в филиал детской поликлиники №1 на Холодильной, где нет ни одного лифта для инвалидов, даже перил на лестнице. Для матери-одиночки с сыном-колясочником это звучит как издевательство, — негодует Наталья Андрюшина.

Женщина просила у опеки помочь с пандусом на первый этаж дома и с подъемником в ванную, так как ей одной уже не хватает сил поднимать Тимура. Сам же мальчик мечтает ответить ведущему «Первого канала» в новом треке.

— Третий трек будет прикольный, там будет и про Гордона и про всех хейтеров. Хочу снять дерзкий клип и пострелять с холостого «калаша» на фоне Оперного, сейчас ищем операторов. Еще пару недель и будет релиз, — заверил рэпер Тимур Андрюшин.

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