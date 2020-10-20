«Он извинился»: суд освободил новосибирца, который держал в заложниках свою жену

Суд прекратил уголовное дело, так как супруги примирились. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске суд прекратил уголовное дело сибиряка, который в марте 2020 года взял в заложники собственную жену, пока она была в магазине на работе. Женщина сама попросила об этом судей, сказав, что муж извинился перед ней.

— 19 октября на судебном заседании потерпевшая просила о прекращении производства по делу, сказав, что она примирилась с подсудимым, который загладил ущерб и извинился. Подсудимый согласился с ее ходатайством, не возражал о прекращении уголовного дела, — сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.

Мужчину освободили из-под стражи.

Напомним, 3 марта сибиряк три часа держал в заложниках свою жену, угрожая, что зарежет ножом, если она будет сопротивляться. Магазин, где работала женщина, оцепил ОМОН, преступника задержали. На следствии сибиряк отказался от дачи показаний, но свою вину признал. Его жена рассказала, что супруг также приходил к ней на работу и угрожал убийством 25 февраля, но заявлять в полицию она не стала, надеясь, что он одумается.

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