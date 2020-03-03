«Угрожал ножом»: новосибирец взял в заложники в магазине собственную жену

3 Март 2020 2020-03-03T11:40:51+03:00

Женщина на тот момент находилась на своем рабочем месте в магазине. Фото: "АСТ-54"

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В Новосибирске мужчина взял в заложники свою жену. Женщина на тот момент находилась на своем рабочем месте в магазине.

— Все происходит на улице Фадеева 66\2, здесь на месте работает ОМОН, — сообщают очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что сибиряк удерживал женщину с 12 часов дня.

— В 12:30 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина удерживает там продавщицу, угрожая ей ножом. На место сразу же выехали полицейские, территория, прилегающая к магазину была оцеплена.

В настоящее время известно, что преступника удалось задержать. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. В полиции также сообщили, что детали по данному происшествию сейчас уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU