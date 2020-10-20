В Новосибирске врачи рассказали о состоянии девушки, сорвавшейся с дамбы во время селфи

Сейчас девушка в тяжелом состоянии.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Стало известно о состоянии 23-летней девушки, сорвавшейся с дамбы во время селфи. Об этом КП-Новосибирск рассказала главный врач новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.
— У девушки было утопление, наглоталась воды. Ее вытащили без признаков жизни, успешно реанимировали, в тяжелом состоянии увезли в стационар, — сообщила КП-Новосибирск Ирина Большакова.
Второго пострадавшего по-прежнему не нашли.
Напомним, несчастный случай произошел ночью 20 октября. Девушка фотографировалась на дамбе вместе с 26-летним парнем, который также сорвался в воду. Его спасатели по-прежнему ищут.
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