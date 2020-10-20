Новосибирцы сорвались с дамбы, делая селфи: спасти удалось только девушку

Девушку, упавшую с дамбы, госпитализировали в больницу. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Во вторник, 20 октября, в Советском районе на дамбе ГЭС в воду упали двое новосибирцев: 26-летний парень и 23-летняя девушка. Все произошло ночью. Перед тем, как сорваться вниз, молодые люди фотографировались. Девушку доставили на берег. Ее передали врачам «скорой». Сейчас она находится в больнице. Спасатели ищут мужчину.

Об этом сообщили в СК по Новосибирской области.

— По данному факту следственными органами СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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