«Не хотела убивать тетю Галю»: сибирячка, насмерть задавившая соседку, рассказала, что произошло на парковке

Виновница ДТП объяснила сотрудникам ГИБДД, что произошло. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стали известны подробности жуткого ДТП в Бердске. Там сибирячка на «Хонде» задавила 73-летнюю пенсионерку. Как оказалось, бабушка, погибшая на месте, была соседкой женщины.

Полицейским женщина рассказала, что «не хотела убивать тетю Галю». В объяснительной она написала, что села за руль после того, как поругалась с сожителем. Скандал произошел во время ужина.

— Как пояснила виновница ДТП, она со своим гражданским мужем выпивала спиртное вечером накануне аварии. За ужином произошел конфликт. Ее сожитель вышел на улицу, женщина отправилась вслед за ним. Он передал ей ключи от автомобиля и сказал, чтобы она ночевала в машине. Женщина села в автомобиль. Она хотела отъехать на парковку задним ходом. В итоге стремительно поехала вперед перепутав педали, тормоз с газом. В это время впереди на тротуаре стояла бабушка. Машина въехала в нее и прижала к стене. От полученных травм она скончалась на месте, — рассказал КП-Новосибирск Артем Аверин.

В отношении сибирячки возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств». Сейчас проводится доследственная проверка.

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