«Я выпила, когда не смогла спасти детей» - сибирячку, дети которой погибали на ее глазах, отправили в СИЗО

Мать погибших детей плакала на суде.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Новосибирский районный суд арестовал 34-летнюю Марину Аблизину, дети которой погибли в пожаре.
Семья Аблизиных приехала в Новосибирскую область на заработки. Оставив дом в Красноярском крае, они устроились в Новосибирском районе отделочниками. 15 октября родителей не было дома, когда начался пожар. Его причины предстоит установить следствию, но предварительная версия – детская шалость.
Родители успели застать дом во время пожара, но не смогли спасти детей. Девочки 5 и 6 лет и 3-летний мальчик погибли.
Следственный комитет возбудил дело о причинение смерти по неосторожности и обратился в суд с ходатайством об аресте родителей.
- Моя вина только в том, что я ушел в тот день на работу, - сказал на суде отец погибших детей.
- Я признаю, что я вышла по просьбе начальства и оставила детей дома на 20 минут. Я их не убивала и не собиралась, - со слезами объяснилась мать.
Известно, что с правоохранителями взрослые разговаривали, будучи пьяными.
- Я выпила, когда не смогла спасти детей, - заверила Марина Аблизина.
Тем не менее, суд арестовал родителей: сначала отца, а через полчаса – и мать.
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