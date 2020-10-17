Новосибирский районный суд арестовал отделочника, чьи дети заживо сгорели в сарае

Андрея Аблизина взяли под арест. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирский районный суд отправил под арест 39-летнего Андрея Аблизина, которого обвиняют в гибели его же детей.

Супруги Аблизины, зарегистрированные в Красноярском крае, приехали в Новосибирскую область на заработки. По предварительным данным, занимались отделкой помещений. Проживали то ли в сарае, то ли в строительном вагончике.

15 октября, когда взрослых не было дома, в жилище произошел пожар. Погибли три ребенка: две девочки — 6 и 5 лет — и их 3-летний брат.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ: Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. 17 октября состоялось заседание, на котором решалось, где будет дожидаться приговора отец. В итоге его взяли под арест.

- Моя вина только в том, что я ушел в тот день на работу, - прокомментировал корреспонденту «КП»-Новосибирск» Андрей Аблизин.

По его словам, и он, и супруга, в момент пожара были на работе.

Впереди – аналогичное заседание с матерью детей.

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