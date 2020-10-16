В Новосибирске из-за коронавируса закрыли 224 класса

В Новосибирске на карантин закрыли 224 класса.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В пятницу, 16 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции рассказал о том, что на карантин из-за коронавируса закрыли 224 класса. Диагноз подтвердился у 145 учеников из 187 тысяч школьников.
— В 89 школах из 217 у школьников и учителей обнаружили коронавирус. Ни одной школы, которую бы закрыли из-за пандемии, нет, — прокомментировал мэр.
Напомним, на пресс-конференции Анатолий Локоть рассказал, при каких условиях класс закрывают на карантин. Мэр отметил, что на дистанционное обучение школьников отправляют в том случае, если из Роспотребнадзора или больницы приходит официальное подтверждение о заразившемся коронавирусом.
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