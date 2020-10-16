Мэр Новосибирска объяснил, почему на карантин не закрывают классы, где выявили зараженных коронавирусом

Мэр Новосибирска рассказал, при каких условиях из-за коронавируса класс закроют на карантин. Фото: архив КП

В пятницу, 16 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, при каком условии класс, где есть заболевший коронавирусом, уйдет на карантин.

— Должно быть официальное подтверждение того, что школьник болен коронавирусом. Мы получаем информацию из двух источников: Роспотребнадзора и больницы. Как только такой сигнал поступает, реакция будет мгновенная. Если где-то тянут, то это только потому что нет информации, ждут подтверждения диагноза. Пока ее нет, класс не уйдет на карантин, — прокомментировал мэр.

Напомним, сибирячка, заразившаяся ковид, написала гневный пост в соцсети о том, что классы, где учатся ее дети, не закрыли на карантин. У ее детей коронавирус не подтвердился, но женщина переживает, что они были в контакте и могут быть носителями инфекции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пожалейте учителей!»: мама школьников, заразившаяся коронавирусом, требует закрыть классы своих детей на карантин.

Сибирячка опасается, что в школе может начаться вспышка заболевания. (подробнее)