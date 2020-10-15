«Пожалейте учителей!»: мама школьников, заразившаяся коронавирусом, требует закрыть классы своих детей на карантин

Сибирячку возмутило, что после того, как в ее семье выявили коронавирус, классы, где учатся ее дети, не хотят закрывать на карантин. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сибирячку возмутило, что после того, как в ее семье выявили коронавирус, классы в одной из Новосибирских школ, где учатся ее дети, не хотят закрывать на карантин. По словам сибирячки, в учебном учреждении требовали результаты теста, а потом просто сообщили, что отправлять школьников домой нет смысла.

— Как только у меня появились симптомы ОРВИ, я уже насторожилась, сама осталась дома и не отпустила в школу детей. Сейчас ситуация в регионе непростая, а дочки учатся в начальной школе, там и ребят очень много, и среди преподавателей есть те, кто находится в группе риска. Это и люди в возрасте, и с серьезными заболеваниями. Когда я начала обследоваться, появились подозрения на коронавирус, но тест еще не был готов. Однако в школу я к тому времени уже сообщила, хотела предупредить, чтобы классы могли отправить на карантин. Тогда уже определенная симптоматика стала и у мужа появляться, и у моей мамы, да и дети температурили… Они вполне могли переносить ковид в легкой форме, когда еще были на занятиях. Но в школе нам тогда отказали — сослались на то, что нет официального подтверждения, то есть — теста, — рассказала КП-Новосибирск возмущенная женщина. — Ну хорошо, через какое-то время положительный тест пришел у моей мамы, потом я была госпитализирована и тоже жду результат исследования. Хотя, мне кажется, все очевидно. Муж и дети пока еще ждут результаты дома. Я думаю, что супруга, скорее всего, тоже положат в больницу. Но в школе и после этого отказались принимать меры. На этот раз сообщили, что вспышки заболевания не было, поэтому класс на карантин не отправят. Но ведь мои дети, которые общались с бабушкой, у которой результат теста положительный, ходили в школу первое время. Когда еще ни у кого в семье не было никаких проявлений болезни. По логике, они уже тогда могли быть бессимптомными носителями вируса. Причем, наша ситуация — не исключение. У многих одноклассников дочек та же история: был контакт с больным родственником, ребенок может быть носителем инфекции, но реакции нет. Я не понимаю, почему школа не хочется заботиться о своих учениках и педагогах, вам их не жалко? Учителям и так сейчас тяжело, они на работу ходят, как на войну и не знают, чего ждать.

КП-Новосибирск направила запрос в министерство образования Новосибирской области, чтобы разобраться в данной ситуации. Напомним, по данным на 13 октября, в нашем регионе на контроле министерства образования оставались 276 человек, из них 170 — дети. На дистанционное обучение были переведены 209 классов. В детских садах зарегистрировано 44 заболевших, из них — 24 ребенка, закрыты на карантин 27 групп.

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