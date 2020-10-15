Новосибирцев, ехавших в автобусе без маски, оштрафовали на 2 тысячи рублей

Не все люди соблюдают масочный режим в автобусах. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирской области до конца октября действует режим повышенной готовности. Одно из требований — в общественных местах быть в защитной маске. Тех, кто нарушает правила, наказывают. Так, например, с 5 октября Железнодорожный районный суд Новосибирска рассмотрел 11 таких дел о правонарушениях.

— Все указанные дела связаны с нахождением граждан на остановках общественного транспорта, а также в самом общественном транспорте без гигиенических масок и несоблюдением социальной дистанции. По 7 рассмотренным делам назначены административные наказания — предупреждения. По 2 делам — штрафы на общую сумму 2 тысячи рублей, — сообщили на сайте Железнодорожного районного суда.

Напомним, на оперативном совещании 12 октября Андрей Травников отметил, что нужно ужесточить меры против нарушителей масочного режима. Ранее в Кировский районный суд за нарушения попали 37 человек.

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