В Новосибирске 37 человек попали под суд, потому что не носили маску

В Новосибирской области еще продолжает действовать масочный режим. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирской области еще продолжает действовать режим повышенной готовности — он был продлен до конца октября. Однако не все сибиряки ответственно подходят к соблюдению ограничительных мер. За нарушение эпидемиологической безопасности в нашем регионе предусмотрен штраф: в период с 5 по 10 октября Новосибирскими судами было рассмотрено 37 таких дел.

— Кировским районным судом было рассмотрено 8 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Все рассмотренные дела связаны с нахождением граждан в общественных местах без масок. По трем делам судом назначено наказание в виде административных штрафов в общей сумме 3000 рублей, а по пяти делам назначено наказание в виде предупреждения. В Дзержинском районном суде было рассмотрено 7 дел людей, нарушивших масочный режим. По 4 рассмотренным делам были назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 18000 рублей, остальные трое получили предупреждения. Советским районным судом было рассмотрено 10 дел об административных правонарушениях. В их числе: за осуществление торговли и за нахождение в общественных местах без маски были оштрафованы на 1000 рублей 4 человека, еще трое получили предупреждения. Еще два сибиряка были оштрафованы на 15 000 рублей за повторное невыполнение необходимых мер, еще один человек получил штраф в 26 000 за повторную торговлю в общественном месте без маски. Калининский районный суд рассмотрел 4 дела о нарушении масочного режима, людям были назначены штрафы в в размере от 1 000 до 3 000 рублей, — сообщается на сайтах судов Новосибирска.

Напомним, на оперативном совещании 12 октября губернатор Андрей Травников объявил, что на этой неделе в регионе дополнительные ограничительные меры введены не будут. Однако, глава региона отметил, что контроль за соблюдением санитарно-эпидемических мер нужно усилить. Кроме того, к нарушителям масочного режима, по мнению губернатора, необходимо применять как можно более жесткие меры.

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