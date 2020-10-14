«Ее выносили на руках»: под Новосибирском 78-летняя пенсионерка сутки блуждала в лесу

Женщина провела больше суток на холоде и под дождем. Фото: "Лиза Алерт".

Около села Листвянка в Новосибирской области волонтеры спасли 78-летнюю Альбину Михайловну Перервину. 12 октября пожилая женщина ушла в лес со своей знакомой за травами и заблудилась.

— Мы узнали о женщине ближе к обеду. Она ушла в лес со знакомой собирать лечебные травы. Они разминулись: знакомая вышла к остановке, а бабушка — нет. Тогда и поднялась тревога. Нам об этом сообщили из МЧС. Отряд был на поисках с двух часов дня, позже присоединились родные бабушки. В поисковой группе по лесам были два родственника, два сотрудника МЧС и два наших соотрядника. Именно они услышал клик женщины и нашли ее. Бабушка жива, но идти сама не могла, ее выносили на руках. Сначала до штаба, потом перевезли в село, и оттуда эвакуировали в больницу. Она провела в лесу больше суток, все время шел дождь. Сейчас бабушке оказывается медпомощь, — сообщила КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Напомним, это не первый раз, когда пожилые сибиряки пропадают в лесу. Последний раз волонтеры помогли 83-летнему пенсионеру, который пошел с женой за грибами. Супруги разделились, и мужчина не смог выйти из леса к дому.

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