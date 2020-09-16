Завершены поиски сибиряка, который с женой пошел в лес за грибами и заблудился

Жена с радостью встретила своего супруга. Фото: "Лиза Алерт".

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» нашли 83-летнего Николая Горячева, который накануне заблудился в лесу. В поисках помогали егеря и пожарные МЧС — именно они заметили дедушку.

— Наш экипаж проезжал по лесу, егерь и работник пожарной части увидели мужчину. Он чувствует себя хорошо, подробностей пока что мало, поскольку в лесу плохой интернет. Знаем только, что дедушка в темноте потерял ведро и смастерил своеобразный рюкзак из своей тельняшки, собрал в него грибы. Но ел ли их сам, неизвестно. Первым делом он попросил у спасателей попить, есть небольшое обезвоживание. На месте мужчину встретила супруга и родные, он вместе с ними уехал домой, медпомощь ему не понадобилась, — сообщила КП-Новосибирск руководитель «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Пенсионер не пострадал в лесу, но ему очень хотелось пить. Фото: "Лиза Алерт".

Напомним, мужчина потерялся в лесу вечером 15 сентября. По грибы он пошел вместе с женой. Супруги разделились и оба заблудились в лесу. Женщина смогла выйти из чащи к дому, но ее муж — нет.

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