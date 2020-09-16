Под Новосибирском супруги ушли за грибами: из леса вернулась только жена

Супруг отправились за грибами рядом с домом и заблудились. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В лесу рядом с поселком Мирный Тогучинского района потерялся 83-летний Николай Федорович Горячев. Пенсионер вместе с женой пошел за грибами. В лесу супруги решили разделиться, и оба заблудились. Женщина смогла выйти к дому, а мужчина так и остался в лесу. Об этом КП-Новосибирск рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Мужчина пропал 15 сентября. Заявка к нам поступила несколько часов назад. Утром первые экипажи отправились на поиски. Проблема в том, что потерявшийся мужчина плохо слышит, — сообщила руководитель «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Пенсионер всю ночь провел в лесу, о нем до сих пор ничего неизвестно. Фото: «Лиза Алерт»

Приметы мужчины: рост 167 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие.

Был одет в белую рубашку с красными и синими полосками, тельняшку, серые штаны и черно-белые кроссовки.

Пенсионер носит усы.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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