В Новосибирске эвакуируют Октябрьский районный суд из-за сообщения о минировании

По словам очевидца, на улицу эвакуировали посетителей. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Утром в понедельник, 12 октября, произошла эвакуация из Октябрьского районного суда. Об этом сообщил очевидец в группе «Инцидент Новосибирск».

— Предположительно учебная тревога, так как судей и остальной персонал не эвакуируют. Посетители, защитники и иные участники процессов стоят на улице, ждут окончания работы кинолога, — рассказал очевидец. Также на месте работают МЧС и «скорая помощь».

В службе «112» пояснили, что здание проверяют из-за сообщения о минировании.

— Утром в суд позвонил неизвестный и сказал, что внутри заложили бомбу, — сообщили КП-Новосибирск в службе «112».

КП-Новосибирск следит за развитием ситуации.

Напомним, последний раз в Новосибирске эвакуация проходила 21 сентября, когда поступало сообщение о минировании двух университетов.

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