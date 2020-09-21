В Новосибирске эвакуировали два университета из-за сообщения о минировании

Студентов и преподавателей вывели на улицу. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В понедельник, 21 сентября, эвакуировали несколько университетов в Новосибирске. На их почту пришло сообщение о том, что здания заминированы.

— Как сообщают наши подписчики, студентов и преподавателей вывели на улицу из здания НГАУ после поступившего сообщения о минировании. Известно, что подобная ситуация произошла в СибУПК, — рассказали в группе «АСТ-54».

Письмо пришло в 10:15 утра.

— Сообщения о том, что здания заминированы, пришли на почту ректора в университетах. На места выехали пожарные и полиция, — сообщили КП-Новосибирск в службе 112.

Напомним, в Новосибирске последний раз «минировали» главный корпус НГУ вечером 20 сентября. На месте работала спецслужбы, пожарные и полиция.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске здание НГУ оцепила полиция после сообщения о минировании

Правоохранители выясняют, заложена ли в здании взрывчатка (подробнее)