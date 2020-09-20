В Новосибирске здание НГУ оцепила полиция после сообщения о минировании

На месте находится полиция. Фото: Влад КОМЯКОВ

Поздно вечером в воскресенье, 20 сентября, студентам и преподавателям НГУ пришлось изрядно поволноваться: в полицию поступило сообщение, что здание главного корпуса вуза, которое находится на Пирогова,1, заминировано.

- На месте сейчас находятся спецслужбы, полиция и пожарные. Они выясняют, действительно ли в здании заложнгл взрывное устройство, - сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают произошедшее:

- Кому-то на первую пару завтра не хочется идти, - шутят одни.

- Охране поспать не дали, - сетуют в соцсетях другие.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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