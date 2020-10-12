Бьет его, как грушу: харза, боксирующая с мешком, повеселила соцсети

Куница дубасила мешок и кусала его. Фото: стоп-кадр

В Новосибирском зоопарке показали, как развлекаются харзы — дальневосточные куницы. Сотрудники знакомят их с новыми запахами. Одной харзе по кличке Хабар дали мешок, пахнущий лошадьми, — и аромат свел зверька с ума.

— Новый запах настолько увлек харзу, что мешок в итоге стал спортивным снарядом, на котором Хабар сильный и любопытный Хабар продемонстрировал свою ловкость, — рассказали на странице зоопарка в соцсетях.

Там же они выложили видео, как харза развлекается с новой игрушкой: он бил мешок, как боксерскую грушу, повисал на нем, вертелся и никак не хотел отцепляться.

— Хабар молодец!

— Какой он забавный! — написали в комментариях подписчики группы.

Напомним, раньше в зоопарке произошел еще один забавный случай: лемуры загорали на сентябрьском солнце, совсем как люди.

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