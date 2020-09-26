Совсем как люди: загорающие лемуры в новосибирском зоопарке рассмешили соцсети

Как же хорошо на солнце. Фото: Анна Новикова.

Лемуры из новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило давно покорили сердца сибиряков. Эти забавные зверьки то из клеток сбегут, то еще какую-нибудь шалость вытворят. Не так давно сибирячке Анне Новиковой удалось заснять проказников за принятием ванных процедур.

— Они все вышли на солнышко. Сидят вместе с маленькими загорают, — комментирует происходящее в вольере Анна.

На кадрах видно, что лемуры повисли на клетке и каждой клеточкой пытаются захватить последние теплые лучи этой осени. Некоторые даже пытаются подраться за место под солнцем.

Видео только начинает набирать популярность в социальных сетях, а сибиряки уже оставляют комментарии под ним.

— Сидят и балдеют.

— Как приятно видеть их такими счастливыми!

— Все любят солнышко.

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