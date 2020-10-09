В Новосибирске легковушка сбила школьницу на «зебре»: ребенок в больнице

За рулем авто предположительно была женщина. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску.

В Кировском районе Новосибирска автомобилист сбил 14-летнюю девочку, но помощь ей оказывать не захотел и вскоре скрылся. Ребенок попал в больницу. Произошло это вечером в четверг, 8 октября.

— В 20:45 неустановленный водитель на автомобиле, двигаясь по улице Немировича-Данченко с правым поворотом на улицу Станиславского, около дома № 29 по улице Станиславского сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе. После этого, не оказав помощи, он уехал с места ДТП. Девочка была отправлена в больницу с сотрясением головного мозга, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Предположительно девочку сбила женщина за рулем белого авто. Всех очевидцев ДТП просят обратиться по телефону 232-23-51 или 232-23-21.

Напомним, 5 октября в Новосибирске произошел похожий инцидент. Автомобиль сбил возле дома в Железнодорожном районе 14-летнего мальчика и также скрылся.

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