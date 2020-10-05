В Новосибирске иномарка сбила 14-летнего подростка: ребенок в больнице

В Железнодорожном районе Новосибирска автомобилист сбил 14-летнего подростка. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Железнодорожном районе Новосибирска автомобилист сбил 14-летнего подростка. Ребенок попал в больницу.

— Около половины пятого вечера неустановленный водитель на неустановленном автомобиле ехал по улице Омской со стороны Улицы 1905 года в сторону улицы Челюскинцев. Около дома №7 по улице Челюскинцев он сбил 14-летнего мальчика, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В результате ДТП, мальчик с травмой ноги попал в больницу. По его словам, автомобилем, который на него наехал, была синяя Mazda 3. Госавтонспекция просит всех очевидцев произошедшего обратиться по телефонам 232-23-21 либо 232-23-51, а также напоминает, что для водителя, скрывшегося с места ДТП, грозит арест до 15 суток.

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