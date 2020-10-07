В Новосибирске из-за коронавируса закрыли первое СИЗО: рассказываем, какое и когда откроют

В Новосибирске на карантин закрылось СИЗО Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске из-за коронавируса закрыли первое СИЗО — Следственный изолятор № 1. Об этом КП-Новосибирск сообщили в федеральной службе исполнения наказаний по области.

— Постановлением врио главного санитарного врача медико-санитарной части № 54 ФСИН России с 5 октября 2020 года в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области вводятся ограничительные мероприятия (карантин), — сообщили КП-Новосибирск в ГУФСИН по Новосибирской области. В ведомстве пояснили, что такое решение было принято из-за тенденции к росту числа заболевших COVID-19 в регионе.

Ограничительные меры вводятся в том числе для адвокатов.

— Теперь общение подследственных и адвокатов будет проходить в комнатах для свиданий с родственниками по телефону телефон, через стеклянные перегородки, — рассказала КП-Новосибирск начальник пресс-службы ГУФСИН по Новосибирской области Юлия Перемитина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области на карантин отправили 119 классов. Однако полностью закрытых на карантин школ нет.

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