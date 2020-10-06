«Дезинфекция каждые два часа»: в оперном театре показали видео, как борются с коронавирусом

Новосибирский оперный театр показал, как проводит дезинфекцию в своих залах. Фото: Кадр из видео

Новосибирский оперный театр показал, как проводит дезинфекцию в своих залах. Напомним, не так давно стало известно, что среди сотрудников театра у 21 человека обнаружили коронавирус.

— В театре введен особый режим дезинфекции помещений. Каждые два часа в помещениях проводится дезинфицирующая обработка с помощью спецсредств. Также, в вестибюле, зрительских фойе, туалетных комнатах и в театральных буфетах размещены дозаторы с антисептиком для обработки рук. Сотрудники театра находятся на рабочих местах в масках и перчатках, проходят регулярный контроль температуры тела и тестирование на наличие коронавирусной инфекции, — рассказали в пресс-службе «НОВАТА».

Напомним, ранее КП-Новоисбирск писала о том, как обстоит эпидемиологическая обстановка в оперном театре. Сейчас там на больничном находятся 82 работника. Из них 61 человек по причине ОРВИ и других болезней, а остальные — из-за подтвержденной инфекции COVID-19. Кроме того, чтобы уменьшить риски распространения коронавируса, руководство театра приняло решение о том, что перевести на удаленный формат работы артистов оперы, мимического ансамбля и артистов хора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Артисты оперного театра отправились на карантин из-за коронавируса

Он подтвердился у 21 работника «НОВАТА» (подробнее).