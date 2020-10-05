«Ударил его в живот»: в общежитие под Новосибирском мужчина порезал своего соседа

Соседи устроили драку в коридоре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В общежитии города Обь соседи устроили разборки в коридоре, во время которых 45-летний мужчина порезал ножом своего 50-летнего оппонента. Пострадавшего отвезли в больницу. Произошло это 3 октября.

— Полицейские установили, что накануне в коридоре общежития в ходе ссоры подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, нанес удар ножом своему соседу. Мужчину доставили в центральную городскую больницу с повреждением тонкой кишки и внутрибрюшным кровотечением, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении сибиряка возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ранее мужчина уже был судим по этой же статье. Сейчас его заключили под стражу.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что новосибирец напал с ножом на водителя, который подвозил его до Бердска. Раненого водителя отвезли в больницу работники СТО, а напавшего на него отправили под стражу на полтора месяца.

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