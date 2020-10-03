Сибиряка, который напал на подвозившего его водителя, отправили в СИЗО на полтора месяца

Раненого водителя без сознания нашли работники СТО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бердский городской суд отправил под стражу на полтора месяца 24-летнего новосибирца. Он порезал ножом 60-летнего водителя, который подвозил его на своей машине до Бердска.

— Мужчина подозревается в том, что 30 сентября 2020 года, находясь в автомобиле в пути следования по г. Бердску Новосибирской области, умышленно нанес несколько ударов ножом в область шеи потерпевшего, причинив тяжкий вред здоровью, — сообщили в пресс-службе суда. Сибиряка отправили в СИЗО до 30 ноября.

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, между попутчиками разгорелся конфликт, из-за чего подозреваемый напал, а после скрылся. Раненый водитель подъехал к зданию СТО и потерял сознание. Его доставили в больницу работники СТО.

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