Художник хочет украсить трамвай снеговиками «ХК Сибирь» — он просит на это 200 тысячи рублей

Фото: https://planeta.ru/campaigns/hcsibir

В Новосибирске хотят порадовать игроков хоккейного клуба «Сибирь» и его болельщиков. Художник Иван Ягода и команда «Такнадо» собирается расписать символикой «Сибири» трамвай № 11, который ездит мимо ледового дворца спорта. Но для этого художникам нужна помощь. Они открыли сбор средств на платформе Planeta.ru.

— ГорЭлектроТранспорт уже выделил нам трамвай под это дело. Для реализации идеи нужно 200 тысяч рублей. Если удастся собрать больше, то мы распишем трамвай не только снаружи, но и украсим изнутри: сделаем чехлы на сидушки с номерами игроков, поручни превратим в клюшки, а на потолок наклеим историю команды, — рассказал Иван Ягода.

На странице же он представил эскиз будущего трамвая — снаружи он будет раскрашен цветами ХК «Сибирь» и их талисманом-снеговиком.

В прошлом году художница Марина Ягода с помощью краудфандинга создала граффити на торце хрущевки, известное как «Барышня с собольком». На это она собрала 270 тысяч рублей.

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