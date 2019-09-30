«Девушка с соболем»: новосибирская художница нарисовала картину на фасаде дома

СЕГОДНЯ 21:00 2019-09-30T21:03:35+03:00

Девушка уверяет, что изображение будет держаться на здании 10-15 лет

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Новосибирская художница Марина Ягода расписала фасад дома по адресу улица Советская, 65. Теперь здание украшает картина «Купеческая дочь». Ранее мы уже рассказывали о планах сибирячки касаемо этого проекта, однако в конечном варианте, они немного видоизменились.

Изначально девушка планировала написать картину на стене дома по адресу Ленина 13. Однако из-за разногласий с собственниками жилья, Марине пришлось сменить объект и подарить эту красоту другой постройке.

В своем обращении на платформе Планета.ру, где девушка собирала средства на воплощение своей задумки, Марина рассказывала, что хочет, чтобы и в таком молодом индустриальном городе как Новосибирск были свои достопримечательности. К примеру, красивое изображение на фасаде дома, имеющего историческую ценность. А в интервью КП-Новосибирск Марина Ягода подробно описывала смысл, который она планировала вложить в свою картину.

— Девушка будет изображена в русском стиле, задумка как раз навеяна домиком Сурикова. Обнимает девушка соболька — символ Новосибирска. Перед ней разложена скатерть с узорами — картой Новониколаевска, — объясняла Марина. — Я хочу сказать этим, что мы оберегаем и храним те немногие достопримечательности, которые остались с того времени.

Теперь русская красавица с соболем будет радовать жителей города и туристов еще много лет. Ведь нарисована она была специальными красками для фасадов, срок службы которых составляет 10-15 лет.

А первые комплименты своей работе новосибирская художница получает уже сейчас. В соцсетях люди активно обсуждают ее произведение и отмечают, что нашему городу действительно необходимы подобные достопримечательности:

— Это отличный вариант добавить красок в наш город!

— Побольше бы таких работ, они так украшают Новосибирск.

— Это необычно и очень красиво! — пишут подписчики группы «АСТ-54» в Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU