2019-04-25T17:07:21+03:00
Общество

Красавица и соболь: художница собирает деньги, чтобы расписать дом в центре Новосибирска

Цена вопроса - 270 тысяч рублей, за эту сумму отремонтируют фасад хрущевки, а потом распишут стойкими красками
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
Дом на Ленина, 13, может преобразиться с помощью кистей и красок. Фото: предоставлено Мариной ЯГОДОЙДом на Ленина, 13, может преобразиться с помощью кистей и красок. Фото: предоставлено Мариной ЯГОДОЙ
Изменить размер текста:

Художница из Новосибирска Марина Ягода собирает деньги на роспись фасада хрущевки по адресу: улица Ленина, 13. Пятиэтажка расположена рядом с деревянным домиком купца Сурикова, который был возведен еще до революции. По задумке на стене здания появится русская красавица в обнимку с соболем и будет нежно смотреть на соседнее старинное здание с резными окнами. Воплотить идею в жизнь стоит 270 тысяч рублей. Марина предлагает неравнодушным новосибирцам помочь ее проекту.

Художница собирает деньги, чтобы расписать дом в центре Новосибирска.

- Я родилась и выросла в Новосибирске, молодом индустриальном городе. Так сложилось, что у нас очень мало достопримечательностей. Можно грустить по этому поводу, а можно создавать достопримечательности самим, - говорится в обращении художницы на краудфандинговой платформе Планета.ру. - Мне очень хочется сделать волшебную Хранительницу этому прекрасному зданию - свидетелю того времени, когда наш город еще назывался Новониколаевском (до 1926 года).

В интервью «КП» - Новосибирск» девушка объяснила выбор рисунка и его символику.

- Девушка будет изображена в русском стиле, задумка как раз навеяна домиком Сурикова. Обнимает девушка соболька - символ Новосибирска. Перед ней разложена скатерть с узорами - картой Новониколаевска. Я хочу сказать этим, что мы оберегаем и храним те немногие достопримечательности, которые остались с того времени, - объясняет Марина.

Марина Ягода - известная художница в мире стрит-арта. Фото: предоставлено Мариной ЯГОДОЙ

Марина Ягода - известная художница в мире стрит-арта. Фото: предоставлено Мариной ЯГОДОЙ

Деньги, кстати, нужны не только на краски, но и на ремонт фасада.

- Рисовать буду специальными красками для фасадов, срок их службы 10 - 15 лет. Но перед этим надо отремонтировать саму стену, поэтому речь идет о такой большой сумме. Чтобы не получилось, что краски держатся, а сам фасад - нет, - объясняет художница.

Кстати, законодательно вопрос с граффити на домах пока до конца не урегулирован. То есть рисовать на фасадах не разрешено, но и не запрещено. Главное тут получить согласие жильцов.

- Пытаюсь выйти на контакт со старшей по дому, - признается Марина. - У меня уже есть контакты нескольких жильцов, им очень нравится задумка. Но мне хочется, чтобы идею одобрило большинство. Потому что по закону должно пройти собрание собственников, на котором общим решением принимается ответ: да или нет.

Работы Марины можно увидеть во многих российских городах. Фото: предоставлено Мариной ЯГОДОЙ

Работы Марины можно увидеть во многих российских городах. Фото: предоставлено Мариной ЯГОДОЙ

По образованию Марина Ягода - художник-монументалист, девушка известна своими работами в российском стрит-арте и даже за рубежом: ее уличные картины можно увидеть в Германии, Испании, Индонезии, Таиланде, Китае и даже за полярным кругом! И только в Новосибирске, родном городе, их мало.

- Нижневартовск, Оренбург, Екатеринбург, Кемерово - я расписывала дома в разных российских городах. Например, в Екатеринбурге - шесть фасадов! Хотя я в том городе даже не живу. А в Новосибирске нет ни одного некоммерческого. Конечно, заказывают какие-то фирмы, строительные компании, а чтобы это было для души, без рекламной нагрузки, - такого еще не было, а очень хочется сделать.

Картины новосибирской художницы есть даже за полярным кругом. Фото: предоставлено Мариной ЯГОДОЙ

Картины новосибирской художницы есть даже за полярным кругом. Фото: предоставлено Мариной ЯГОДОЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Чтобы все восстановить, нужно 1,5 миллиона»: пенсионер из Екатеринбурга рассказал, как коммунальщики разрушили его сад на крыше
Ему понадобилось 18 лет, чтобы высотка зацвела березами, ивами, сиренью и елью, а управляющей компании, лишь одно утро, чтобы все уничтожить
Новости 24
В Новосибирске иномарка врезалась в машину «Скорой помощи», в которой везли пятилетнюю девочку
В Новосибирске открылся обновленный травмпункт для детей
Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске: когда начнется, где посмотреть
Вкусная, зараза: сибиряки массово отравились шаурмой
Легко отделался: мойщик окон сорвался с четвертого этажа и застрял между рамами
«Найдутся бабки, которые скажут «Фу»: звезда тверка станцевала под песню, которая не прошла цензуру на телевидении
«Галамарт» открывается в Новосибирске: специальные цены и подарки за покупки
«Призом были джинсы»: парень поспорил, что похудеет за месяц на 10 кило, и чуть не умер
Рядом миска и ее игрушки: в лифте многоэтажки нашли собаку с удавкой на шее
Отважная Русалочка: сибирячка спустилась в аквариум с акулами
Новосибирцам рассказали о нововведениях на рынке новостроек
У жителя Новосибирска угнали иномарку за 3,5 миллиона рублей
Страшно красиво: под Новосибирском сняли видео с черным торнадо
Пырнул и скрылся: новосибирская полиция ищет вооруженного ножом мужчину
ДТП на «ЦРВ»: 3-летняя девочка с самокатом оказалась под колесами кроссовера на Первомайке
Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске: когда начнется, где посмотреть
Погода на день в Новосибирске: 25 апреля будет дождливо и тепло
«Танцует лучше, чем темнокожие»: сибирячка в «бабушкином» белье восхитила иностранцев
Попали в засаду: ГИБДД Новосибирска забрала у должников четыре автомобиля
18 мая - Ночь музеев в Музее смерти
Синхронно бабахнули: в Новосибирске военные отрепетировали озвучку праздничного фейерверка
Шведы, что же вы наделали: палец маленькой сибирячки застрял в игрушке из IKEA
Демонстрация намерений: строителей новосибирских дорог ждет жесткий контроль
А вдруг пожар: в Краснообске закрыли работавшую с нарушениями «Марию-Ра»
Три семьи остались на улице: следователи разбираются в причинах крупного пожара под Новосибирском
Теперь шантажируют тренера: в Федерации художественной гимнастики прокомментировали скандал с плохими школьными туалетами