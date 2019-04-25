Красавица и соболь: художница собирает деньги, чтобы расписать дом в центре Новосибирска

Художница из Новосибирска Марина Ягода собирает деньги на роспись фасада хрущевки по адресу: улица Ленина, 13. Пятиэтажка расположена рядом с деревянным домиком купца Сурикова, который был возведен еще до революции. По задумке на стене здания появится русская красавица в обнимку с соболем и будет нежно смотреть на соседнее старинное здание с резными окнами. Воплотить идею в жизнь стоит 270 тысяч рублей. Марина предлагает неравнодушным новосибирцам помочь ее проекту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/705348" frameborder="0"></iframe> Художница собирает деньги, чтобы расписать дом в центре Новосибирска.

- Я родилась и выросла в Новосибирске, молодом индустриальном городе. Так сложилось, что у нас очень мало достопримечательностей. Можно грустить по этому поводу, а можно создавать достопримечательности самим, - говорится в обращении художницы на краудфандинговой платформе Планета.ру. - Мне очень хочется сделать волшебную Хранительницу этому прекрасному зданию - свидетелю того времени, когда наш город еще назывался Новониколаевском (до 1926 года).

В интервью «КП» - Новосибирск» девушка объяснила выбор рисунка и его символику.

- Девушка будет изображена в русском стиле, задумка как раз навеяна домиком Сурикова. Обнимает девушка соболька - символ Новосибирска. Перед ней разложена скатерть с узорами - картой Новониколаевска. Я хочу сказать этим, что мы оберегаем и храним те немногие достопримечательности, которые остались с того времени, - объясняет Марина.

Марина Ягода - известная художница в мире стрит-арта. Фото: предоставлено Мариной ЯГОДОЙ

Деньги, кстати, нужны не только на краски, но и на ремонт фасада.

- Рисовать буду специальными красками для фасадов, срок их службы 10 - 15 лет. Но перед этим надо отремонтировать саму стену, поэтому речь идет о такой большой сумме. Чтобы не получилось, что краски держатся, а сам фасад - нет, - объясняет художница.

Кстати, законодательно вопрос с граффити на домах пока до конца не урегулирован. То есть рисовать на фасадах не разрешено, но и не запрещено. Главное тут получить согласие жильцов.

- Пытаюсь выйти на контакт со старшей по дому, - признается Марина. - У меня уже есть контакты нескольких жильцов, им очень нравится задумка. Но мне хочется, чтобы идею одобрило большинство. Потому что по закону должно пройти собрание собственников, на котором общим решением принимается ответ: да или нет.

Работы Марины можно увидеть во многих российских городах. Фото: предоставлено Мариной ЯГОДОЙ

По образованию Марина Ягода - художник-монументалист, девушка известна своими работами в российском стрит-арте и даже за рубежом: ее уличные картины можно увидеть в Германии, Испании, Индонезии, Таиланде, Китае и даже за полярным кругом! И только в Новосибирске, родном городе, их мало.

- Нижневартовск, Оренбург, Екатеринбург, Кемерово - я расписывала дома в разных российских городах. Например, в Екатеринбурге - шесть фасадов! Хотя я в том городе даже не живу. А в Новосибирске нет ни одного некоммерческого. Конечно, заказывают какие-то фирмы, строительные компании, а чтобы это было для души, без рекламной нагрузки, - такого еще не было, а очень хочется сделать.