Следователи проверят многодетную мать, чей сын попал с побоями в больницу под Новосибирском

По результатам этой проверки будет принято процессуальное решение. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи проведут проверку после статьи КП-Новосибирск о двухмесячном малыше, которого доставили в Черепановскую районную больницу с асфиксией и побоями на лице.

— По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам этой проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в этой истории и пообщались с мамой пострадавшего ребенка. Она утверждает, что травмы ее сын получил случайно: она неловко положила его на диван, мальчик потерял сознание. Чтобы привести его в чувства, женщина якобы била его по щекам. Тем не менее, по словам односельчан сибирячки, ее семья уже некоторое время состоит на учете в ПДН из-за инцидентов с другими детьми.

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