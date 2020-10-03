«Жестко на диван положила»: двухмесячного ребенка привезли в больницу в синяках — мать уверяет, что не виновата

Ребенок сначала поступил с асфиксией, а потом у него обнаружили побои. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Черепановскую районную больницу поступил двухмесячный малыш, от одного вида которого у медиков сжималось сердце. У маленького мальчика диагностировали асфиксию и множественные побои на лице. Сейчас ребенок находится под присмотром медиков, вместе с ним госпитализирована его мать. Что произошло с ним, выяснили корреспонденты КП-Новосибирск.

ДЕТИ ХОДИЛИ В СИНЯКАХ

Многодетная семья Пасленовых* хорошо известна в небольшом селе Черепановского района из-за инцидентов с другими детьми. Старшую девочку уже ловили на воровстве в доме творчества, она крала деньги из вещей в раздевалке — вытаскивала из карманов мелочь.

— Мальчик у них, второй ребенок, на домашнем обучении, у него со здоровьем проблемы. Дети в синяках ходили одно время. Говорили, что бабушка их поколачивала костылем, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Дети всегда оправдывали родных. Говорили, что сами упали или же просто об угол ударились…

— Семья состоит на учете в ПДН. К ним регулярно проверки приезжают. Смотрят их жилищные условия, как дети едят и прочее, — говорят местные.

Глава семейства работает на ферме скотником, а 33-летняя мать сидит дома и ухаживает за младшим ребенком.

ПЫТАЛАСЬ СПАСТИ И БИЛА ПО ЛИЦУ

Вечером 1 октября Рита Пасленова позвонила местному фельдшеру и попросила о помощи. Женщина говорила, что младший ребенок не дышит. Медик тут же вызвала «Скорую помощь», младенца увезли в реанимацию Черепановской больницы.

— Я сына неловко на диван положила, как-то жестко получилось, — уверяла потом Рита. — Он сознание потерял. Я его пыталась привести в чувства, била по щекам…

На следующий день мать приехала в больницу к ребенку и осталась с ним в палате. Женщина объяснила, что у малыша низкий гемоглобин, и у него случается остановка дыхания.

ВЕРСИЮ МАМЫ ПРОВЕРЯТ В ПОЛИЦИИ

У мамы с ребенком в палате уже побывали сотрудники МВД. Им предстоит проверить версию женщины о том, что случилось

— Если будет установлено жестокое обращение с этим ребенком или с остальными детьми в семье, то по данному факту будет возбуждено уголовное дело, а семью под контроль возьмут органы опеки, — сообщил источник в правоохранительных органах региона.

*Имена и фамилии героев изменены по этическим соображениям

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru