В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли мертвую женщину

Тело женщины нашли возле 17-этажного дома.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В субботу, 3 октября, возле дома № 22/5 на улице Твардовского в Новосибирске нашли труп женщины. Об этом сообщили очевидцы. На месте работает полиция.
В Следственном комитете области прокомментировали инцидент
— На улице Твардовского обнаружено тело женщины. Личность ее устанавливается. Следственный комитет проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Напомним, похожий несчастный случай произошел в Советском районе 1 октября. Возле поликлиники № 14 нашли мертвую 39-летнюю лаборантку.
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