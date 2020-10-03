В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли мертвую женщину

Тело женщины нашли возле 17-этажного дома. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В субботу, 3 октября, возле дома № 22/5 на улице Твардовского в Новосибирске нашли труп женщины. Об этом сообщили очевидцы. На месте работает полиция.

В Следственном комитете области прокомментировали инцидент

— На улице Твардовского обнаружено тело женщины. Личность ее устанавливается. Следственный комитет проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, похожий несчастный случай произошел в Советском районе 1 октября. Возле поликлиники № 14 нашли мертвую 39-летнюю лаборантку.

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