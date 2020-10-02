Лаборантка, которую нашли под окнами больницы в Новосибирске, скончалась

Следователи проводят проверку по факту смерти женщины. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стали известны подробности о лаборантке, которую нашли под окнами поликлиники № 14 на улице Демакова. Женщина скончалась, сообщили КП-Новосибирск в следственном комитете.

— 1 октября на улице Демакова было обнаружено тело 39-летней женщины. По данному факту следственными органами СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — сообщила КП-Новосибирск старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, лаборантку под окнами больницы нашли очевидцы. На место выезжала реанимация и полиция.

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