Лаборантка, которую нашли под окнами больницы в Новосибирске, скончалась

Следователи проводят проверку по факту смерти женщины.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Стали известны подробности о лаборантке, которую нашли под окнами поликлиники № 14 на улице Демакова. Женщина скончалась, сообщили КП-Новосибирск в следственном комитете.
— 1 октября на улице Демакова было обнаружено тело 39-летней женщины. По данному факту следственными органами СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — сообщила КП-Новосибирск старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Напомним, лаборантку под окнами больницы нашли очевидцы. На место выезжала реанимация и полиция.
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