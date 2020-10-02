В Новосибирске раненую лаборантку нашли под окнами больницы Академгородка

На месте работали полиция и реанимация. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером в четверг, 1 октября, в поликлинике № 14 на улице Демакова произошло ЧП. Как рассказала КП-Новосибирск посетительница больницы Наталья, под окнами нашли девушку.

— Все произошло около 7 часов вечера, я была в больнице. Мне знакомые рассказали, что под окнами больницы обнаружили лаборантку. Приезжала полиция и реанимация, — рассказала КП-Новосибирск Наталья.

В ГУ МВД по Новосибирской области уточняют информацию по этому случаю. Также КП-Новосибирск направила запрос в региональный Следственный комитет.

Мы следим за развитием ситуации.

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