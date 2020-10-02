Шла с подругой по рельсам: в Новосибирске 76-летнюю пенсионерку насмерть сбил поезд

Пенсионерка попала под поезд, пытаясь сократить дорогу по железнодорожным путям. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Под Новосибирском пенсионерка попала под поезд, пытаясь сократить дорогу по железнодорожным путям. Об этом сообщили в УТ МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

— В дежурную часть поступило сообщение о травмировании женщины на 3317 километре перегона станций Обь — Чик. Машинист пытался экстренно затормозить, но, увы, предотвратить трагедию не удалось. Прибывшие на место транспортные полицейские установили, что две женщины 67 и 76 лет решили сократить путь, перейдя ж\д пути в неустановленном месте. К сожалению, перейти успела только одна из пенсионерок, вторая не успела пройти по путям и была насмерть сбита поездом, — пояснили в УТ МВД по СФО,

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как нетрезвый мужчина попал под поезд около станции Клещиха. Сибиряк получил серьезные травмы, но выжил.

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