«Машинист сигналил, но он не ушел»: в Новосибирске мужчина попал под поезд

Новосибирец попал под поезд и выжил. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новосибирец попал под поезд и выжил. Его доставили в больницу с травмой головы и переломом предплечья.

— Около станции Клещиха, прямо на железнодорожных путях находился 35-летний мужчина. На рельсы мужчина вышел будучи нетрезвым, поэтому он никак не отреагировал на сигналы локомотива. Машинист применил экстренное торможение: к счастью, трагедии удалось избежать. Но без травм мужчина не остался, его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной головы и переломом костей предплечья. Сейчас его уже прооперировали, — рассказали в УТ МВД по СФО.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Тогучинском районе попал под поезд 30-летний житель Новосибирска. Произошло ЧП 24 июня этого года. Полиция выяснила, что мужчина отдыхал на даче и до того, как выйти на рельсы, перебрал с алкоголем. Сибиряк попал в больницу с переломом тазобедренного сустава.

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