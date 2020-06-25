«Машинист сигналил, а он не уходил»: новосибирец попал под поезд и сломал бедро

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:28:04+03:00

Мужчина был пьян и не слышал шум приближающегося поезда. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Тогучинском районе попал под поезд 30-летний житель Новосибирска. Произошло все утром в среду, 24 июня. Полиция выяснила, что мужчина отдыхал на даче и до того, как выйти на рельсы, перебрал алкоголя.

— В состоянии алкогольного опьянения он вышел на железную дорогу и остановился в колее одного из путей. Приближающийся поезд подавал звуковые сигналы, но мужчина никак не реагировал. Машинист экстренно затормозил, но предотвратить наезд на человека не удалось, — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Сибиряка отвезла в тогучинскую больницу «скорая помощь». В пресс-службе УТ МВД по СФО КП-Новосибирск уточнили, что у мужчины перелом тазобедренного сустава. Все детали происшествия выясняют транспортные полицейские.

Напомним, в начале июня в Новосибирской области под поезд попали еще двое пьяных мужчин, но, к сожалению, погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU