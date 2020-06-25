2020-06-25T11:28:04+03:00
Общество

«Машинист сигналил, а он не уходил»: новосибирец попал под поезд и сломал бедро

Мужчину госпитализировали в больницу
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Мужчина был пьян и не слышал шум приближающегося поезда.Мужчина был пьян и не слышал шум приближающегося поезда.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Тогучинском районе попал под поезд 30-летний житель Новосибирска. Произошло все утром в среду, 24 июня. Полиция выяснила, что мужчина отдыхал на даче и до того, как выйти на рельсы, перебрал алкоголя.

— В состоянии алкогольного опьянения он вышел на железную дорогу и остановился в колее одного из путей. Приближающийся поезд подавал звуковые сигналы, но мужчина никак не реагировал. Машинист экстренно затормозил, но предотвратить наезд на человека не удалось, — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Сибиряка отвезла в тогучинскую больницу «скорая помощь». В пресс-службе УТ МВД по СФО КП-Новосибирск уточнили, что у мужчины перелом тазобедренного сустава. Все детали происшествия выясняют транспортные полицейские.

Напомним, в начале июня в Новосибирской области под поезд попали еще двое пьяных мужчин, но, к сожалению, погибли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два сибиряка погибли под поездом, не услышав гудок машиниста

Оба мужчины были выпившими (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Машинист сигналил, а он не уходил»: новосибирец попал под поезд и сломал бедро
В Новосибирской области началось голосование по поправкам в Конституцию
Добровольцев, желающих проверить иммунитет к коронавирусу, набрали за день
Косметолога-самоучку, изуродовавшую сибирячку, суд отпустил на свободу
«Страшно представить, что с ними будет»: новосибирцы переживают за уток на пустыре, который залил кипяток
В Новосибирске голый мужчина на детской площадке смутил прохожих: он просил его простить
Услуги фотоцентров и юристов стали фаворитами спроса у жителей Новосибирской области
Приемная мама, которую обвинили в издевательствах над детьми, рассказала свою версию
«Рядом жена в слезах»: под Новосибирском мертвый мужчина больше часа лежал на тротуаре
«Пусть вспомнит, откуда он»: сибирячки с Затулинки показали Даве, где он вырос
«Поставь коробку, он сам убежит»: новосибирские спасатели выпустили на волю лисенка, заблудившегося в городе
В салонах Tele2 жители стран СНГ могут приобрести в кредит смартфоны и аксессуары
В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили еще у 102 человек
Еще четверо умерших от коронавируса за сутки: что о них известно
«Кричал, что уроет всех»: под Новосибирском мужчина с удостоверением стрелял по машине
«Дед, приходи и к нам во двор»: новосибирцы вступились за мужчину, спускающего колеса у машин на газоне
В Новосибирске 5-летний мальчик отправился на рыбалку, пока его родители спали
Под Новосибирском нашли мертвого мужчину на обочине
«Он ей фигой угрожал?»: ограбление цветочного салона позабавило соцсети