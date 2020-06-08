Два сибиряка погибли под поездом, не услышав гудок машиниста

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:50:22+03:00

В Новосибирской области под колесами поезда погибли двое мужчин 59 и 60 лет. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

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В Новосибирской области под колесами поезда погибли двое мужчин 59 и 60 лет. Произошли несчастные случаи в разные дни. Полиция установила, что оба сибиряка были в состоянии алкогольного опьянения.

— 7 июня между станциями Иня-Южная и Сибирская был обнаружен труп 59-летнего мужчины. Транспортные полицейские выяснили, что в 19:10 машинист поезда увидел человека, идущего близко к железнодорожным путям. Он включил гудок и затормозил, но мужчина никак на звук не отреагировал. Но столкновения избежать не удалось, мужчина погиб, — сообщили в управлении на транспорте МВД по СФО.

Похожий случай произошел 6 июня. Мужчина, которому было 60 лет, ночью находился около станции Береговая. Он сидел на деревянном переходе через железнодорожные пути. Машинист его не заметил и сбил сибиряка насмерть.

Полиция проводит проверки по обоим случаям.

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