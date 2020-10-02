Завершены поиски 12-летнего подростка, сбежавшего из дома в Бердске

Ребенок в помощи не нуждается, скоро его передадут родителям. Фото: СУ СК по НСО

Пропавшего неделю назад в Бердске 12-летнего мальчика нашли сегодня, 2 октября, в Новосибирске. Ребенок в помощи не нуждается, скоро его передадут родителям.

— Ребенок был найден на улице возле торгового центра в Первомайском районе Новосибирска. Мальчик жив и здоров. Сведений о совершении каких-либо противоправных действий в отношении него нет. В рамках доследственной проверки следователи проведут профилактику, чтобы не допустить повторения такой ситуации с подростком, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Как пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области, с мальчиком также будут работать инспекторы ПДН. В ближайшее время ребенка передадут родителям.

Напомним, мальчик пропал в Бердске 25 сентября. Как стало известно КП-Новосибирск, подросток уже не в первый раз самовольно уходил из дома, кроме того, он уже состоит на учете в ПДН.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сбежал из дома: под Новосибирском ищут пятиклассника в разноцветных кроссовках

Мальчик уже не в первый раз самовольно уходит из дома (подробнее).