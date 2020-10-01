Сбежал из дома: под Новосибирском ищут пятиклассника в разноцветных кроссовках

В Новосибирской области ищут пропавшего 12-летнего Алексея Кузнецова. Фото: СУ СК по НСО

В Новосибирской области ищут пропавшего 12-летнего Алексея Кузнецова. Мальчик ушел из дома на улице 1-я Ельцовская в Бердске 25 сентября. С этого момента его местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: рост 140 сантиметров, русые волосы. На момент исчезновения мальчик был одет в черные штаны, ветровку с синим капюшоном, серую кепку «Supreme» и разноцветные кроссовки «Puma», — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Мальчик ушел из дома на улице 1-я Ельцовская в Бердске 25 сентября. Фото: СУ СК по НСО

Как сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах, мальчик раньше уже уходил из дома, в связи с чем был поставлен на учет в ПДН.

Следователи просят всех, кому что-либо известно о том, где сейчас может находиться Алексей или о том, куда он мог отправиться, сообщить об этом по телефонам дежурного по следственному управлению 8(383)203-57-39 либо «02» (с мобильного 102).

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