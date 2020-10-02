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Коронавирус Covid-19

В Новосибирске больница №25 снова принимает пациентов с коронавирусом — объясняем, почему

Об открытии ковидного госпиталя сообщил министр здравоохранения НСО
Надежда РЫЖКИНА
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Больница была закрыта, сейчас ее вновь открыли для приема пациентов.

Больница была закрыта, сейчас ее вновь открыли для приема пациентов.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске снова открыли больницу № 25 — она будет принимать пациентов с коронавирусом и ОРВИ с 1 октября. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— Мы снова открываем ковидные госпитали. Это связано с тем, что наступает сезонный подъем ОРВИ. В области на сегодня не зарегистрировано ни одного случая гриппа, но в соответствии с регламентом мы обязаны госпитализировать пациентов с ОРВИ средней и тяжелой степени, чтобы провести исследования, в том числе на коронавирус. Мы открыли больницу № 25, чтобы не создавать перезагрузку в лечебных учреждениях, — сообщил на брифинге Константин Хальзов.

Напомним, ранее больницу № 25 оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за того, что в ней одновременно лечились слишком много пациентов с коронавирусом. Роспотребнадзор постановил, что это нарушает санитарные нормы.

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