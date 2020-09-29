В Новосибирске наказали больницу, в которой было слишком много больных коронавирусом

В больнице размещали слишком много больных.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Калининском районе Новосибирске оштрафовали больницу № 25. Роспотребнадзор насчитал в ней слишком много больных коронавирусом. Суд вынес решение.
— Роспотребнадзор региона выявил, что в больнице число больных коронавирусом и с подозрением на него превысило допустимое количество. Также выявились нарушения действующих санитарных правил. Суд назначил медучреждению штраф в 100 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.
Напомним, иск на больницу № 25 подали в конце августа. В мае пациентка больницы жаловалась на лечение: она была недовольна работой персонала и проблемой с душевыми и туалетами. После этого туда нагрянула проверка.
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