В Новосибирске под суд попала больница, где было слишком много больных коронавирусом

В больнице размещали за раз слишком много больных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На новосибирскую больницу № 25, в которой лечили от коронавируса, подали иск в суд. Рассмотрение дела состоится в четверг, 27 августа. Больницу хотят оштрафовать за то, что в ней размещали больше больных, чем положено.

— Роспотребнадзор выявил в больнице нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в период возникновения угрозы распространения COVID-19. Кроме того, проверка установила, что число больных с коронавирусной инфекцией превышает возможно допустимое количество в больнице, — сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.

Роспотребнадзор увидел в этом нарушение статьи 6.3 КоАП РФ. Согласно закону, должностным лицам за это полагается штраф от 50 до 150 тысяч рублей.

Напомним, в мае пациентка больницы № 25 жаловалась на лечение там: она была недовольна работой персонала и проблемой с душевыми и туалетами.

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