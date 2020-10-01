Сибиряка, убившего свою невесту в день свадьбы, отправили в СИЗО

Сибиряка, который убил свою жену и бросил ее тело в овраг, взяли под стражу. Фото: СУ СКР по НСО

Сибиряка, который убил свою жену и бросил ее тело в овраг, взяли под стражу. Он признался в содеянном.

— В отношении ранее судимого 33-летнего жителя Коченевского района расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ходе допроса следователю СКР мужчина дал признательные показания. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине были предъявлены обвинения, — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, произошла трагедия в поселке Чик в Коченевском районе. Будучи нетрезвым, мужчина до смерти забил свою 35-летнюю жену руками и ногами, а потом оттащил ее тело к оврагу около дома и сбросил туда. В соцсетях местные жители рассказывали о том, что женщина познакомилась со своим будущем мужем, когда он еще сидел в тюрьме. После его освобождения они решили расписаться и именно день свадьбы превратился в день трагедии.

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